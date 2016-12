Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute die Umfirmierung von Copal Amba zur Knowledge Services-Einheit von Moody's Analytics bekannt. Die ganze Palette der markführenden Forschungs- und Analyse-Informationsdienste von Copal Amba werden als Teil der umfassenden Lösungen von Moody's Analytics angeboten, die für die Finanzdienstleistungsbranche weltweit bereitgestellt werden.

Die Knowledge Services-Einheit von Moody's Analytics ist ein führender Anbieter von Forschungs- und Analysediensten für den globalen Finanz- und Unternehmenssektor. Sie begleitet über 150 institutionelle Kunden, die von globalen Finanzinstituten und Fortune-100-Unternehmen bis hin zu Boutique-Investmentbanken und Vermögensverwaltern reichen.

"Moody's Analytics genießt weltweit in der Finanzdienstleistungsbranche einen guten Ruf, der auf dem Umfang und der Qualität seiner Dienste beruht. Wir verfolgen das Ziel, durch die Inkorporierung unseres Portfolio an Informationsdienstlösungen unsere Kunden besser zu betreuen und gleichzeitig neue und aufstrebende Märkte zu erreichen", so G.V. Mani, CEO, Knowledge Services bei Moody's Analytics.

Copal Amba entstand durch die Übernahmen von Copal Partners im Jahr 2011 und Amba Investment Services 2013 durch Moody's. Es beschäftigt rund 2.600 Mitarbeiter und betreibt sieben Dienstleistungsbereitstellungs-Zentren weltweit. Die Erlöse aus seiner Geschäftstätigkeit werden weiterhin als Teil der Professional Services-Sparte von Moody's Analytics berichtet.

Genauere Informationen zum Informationsdienstangebot von Moody's Analytics finden Sie auf der neuen Website unter www.MAKnowledgeServices.com.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen Kapitalmärkte. Das Unternehmen bietet Kreditratings, Studien, Tools und Analysen, die zu transparenten und integrierten Finanzmärkten beitragen. Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) ist der Mutterkonzern von Moody's Investors Service, der Kreditratings erstellt und Anleiheninstrumente und Wertpapiere analysiert, sowie von Moody's Analytics, der bahnbrechende Softwareprodukte sowie Beratungs- und Recherchedienste für Kredit- und Wirtschaftsanalysen und Finanzrisikomanagement anbietet. Der Konzern wies für 2015 Umsätze in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt weltweit rund 10.900 Mitarbeiter und ist in 36 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.moodys.com.

