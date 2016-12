Zug - Die Anforderungen, die Schweizer Universitäten und Unternehmen heute an Schüler stellen sind höher denn je: so sollen neben der üblichen Bildungsstandards, auch Kenntnisse im Umgang mit modernen Technologien vorhanden sein. Die Basis für diese Kompetenzen muss bereits in den Schulen gelegt werden.

Die Kantonsschule Zug entschied sich deshalb für den Ansatz Bring Your Own Device (BYOD), bei welchem der Unterricht weitestgehend mit Hilfe der privaten Endgeräte der Schüler stattfindet. Um diesen umsetzen zu können und tatsächlich allen Schülern einen mobilen Internetzugang sowie Zugriff zur online-basierten Lernumgebung der Schule geben zu können, implementierte die Kantonsschule Zug die Desktop-Virtualisierungslösung VMware Horizon View.

Die Kantonsschule Zug, ist mit 1.500 Schülern und etwa 200 Lehrkräften, eine der grössten Kantonsschulen in der Schweiz und führt neben einem Gymnasium auch eine Wirtschaftsmittelschule. Schüler, die die sechsjährige Ausbildung am Gymnasium absolvieren, schliessen diese am Ende mit dem schweizerischen Matura ab. Die Wirtschaftsmittelschule dagegen führt nach drei Schuljahren und einem Praktikumsjahr zum Abschluss. Um die Schüler bestmöglich zu fördern und zu fordern, wird der klassische Schulunterricht durch ausserschulische Aktivitäten, wie Schneesportlager, Studienreisen oder Exkursionen, ergänzt.

Wie die digitale Kompetenz von Schülern fördern?

Ein grosses, strategisches Ziel der Schule ist die Ausbildung der Schüler im Bereich digitale Kompetenzen. Bis vor einem Jahr hatten Schüler und Lehrer der Kantonsschule Zug jedoch einen recht eingeschränkten Zugang zu neuen Technologien. "Bisher konnte ausschliesslich über die sechzig frei zugänglichen und über die 190 Computer in den PC Zimmern computerbasierter Unterricht stattfinden. Bei 1.500 Schülern und einer entsprechend hohen Anzahl an Klassen, war an einen regelmäßigen Besuch dieser Räume nicht zu denken", sagt Christian Wittenhorst, Leiter der IT an der Kantonsschule Zug. Sollten die Räume für den Unterricht genutzt werden, hatten die Lehrer einen enormen Organisationsaufwand, da die Räume vor jeder Stunde reserviert werden mussten - spontane Unterrichtsstunden in den Informatikräumen waren die Ausnahme.

Darüber hinaus eigneten sich auch die privaten Endgeräte der Schüler zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...