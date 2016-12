Frankfurt - Die Ölpreise sind am Montag nach angekündigten Förderkürzungen des Ölkartells Opec und anderer Förderländer stark gestiegen. Zeitweise erreichten die Preise den höchsten Stand seit Sommer 2015. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kletterte in der vergangenen Nacht in der Spitze auf 57,89 Dollar, ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Januar kostete bis zu 54,51 Dollar.

Im Vormittagshandel sind die Ölpreise wieder ein Stück weit von den Höchstständen zurückgefallen. Nordsee-Öl wurde gegen Mittag bei 56,56 Dollar gehandelt. Das waren 2,23 Dollar mehr als am Vortag. Der ...

