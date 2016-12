Mars One Ventures AG: Finanzierung über EUR 6 Million unterzeichnet

DGAP-Ad-hoc: Mars One Ventures AG / Schlagwort(e): Finanzierung Mars One Ventures AG: Finanzierung über EUR 6 Million unterzeichnet

12.12.2016 / 13:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung der Mars One Ventures AG 12. Dezember 2016

Mars One Ventures AG: Finanzierung über EUR 6 Million unterzeichnet

Basel, 12. Dezember 2016 - World Stock & Bond Trade Limited (Hongkong) hat gegenüber der Mars One Ventures AG (Basel) eine unwiderrufliche und bindende Finanzierungszusage in Höhe von EUR 6 Mio. unterzeichnet. Die Finanzierung erfolgt ab dem 1. Januar 2017 über einen Zeitraum von sechs Monaten in gleichen monatlichen Raten. Pro Aktie werden EUR 0,18 bezahlt, plus zwei Gratisaktien für jede erworbene Aktie, was einem durchschnittlichen Preis von EUR 0,06 pro Aktie entspricht. Alle Voraussetzungen für den Erwerb der Mars One Ventures PLC durch die Mars One Ventures AG sind erfüllt und die Akquisition ist erfolgt.

Über Mars One Mars One hat sich zum Ziel gesetzt, eine dauerhaft bewohnbare Siedlung auf dem Mars zu errichten. Bevor sorgfältig ausgewählte und geschulte Besatzungen zum Mars starten, werden mehrere unbemannte Missionen durchgeführt, um vorbereitend eine bewohnbare Siedlung für die ersten Astronauten zu errichten. Mars One besteht aus zwei Einheiten: der niederländischen gemeinnützigen Mars One Foundation und der schweizerischen börsennotierten Mars One Ventures AG [FRA: KCC], ISIN: CH0132106482. Die Mars One Foundation implementiert und verwaltet die Mission und besitzt zudem die Missions- Hardware. Sie ist ferner für die Auswahl und Ausbildung der Besatzungen verantwortlich und baut eine ständig wachsende Gemeinschaft von Fachleuten und Anhängern auf, die den Fortschritt der Mission verfolgen und dazu beitragen. Mars One Ventures hält sämtliche weltweit exklusiven Monetarisierungsrechte rund um die Mission zum Mars. Es gibt vielfältige Umsatzmöglichkeiten rund um die Mission zum Mars: Merchandise, Anzeigen in Videoinhalten, Übertragungsrechte, Partnerschaften, geistiges Eigentum, Veranstaltungen, Spiele, Apps und viele mehr. Weitere Informationen über den Mars finden Sie auf www.mars-one.com.

Kontakt: ir@mars-one.com

12.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mars One Ventures AG Birsigstr. 2 4054 Basel Schweiz Telefon: +41 61 312 34 11 E-Mail: ir@infin-innovative.com Internet: www.infin-innovative.com ISIN: CH0132106482 WKN: A14NYB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

528883 12.12.2016 CET/CEST

ISIN CH0132106482

AXC0124 2016-12-12/13:50