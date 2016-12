Das spanische Kaufhaus El Corte Inglés hat geschafft, wovon Werbetreibende nur träumen können: Die Zeichentrickfilme auf der Kaufhausfassade gehören für Spanien zu Weihnachten wie das Christkind. Eine Weltgeschichte.

In Madrids Zentrum schieben sich an diesem Wochenende die Menschenmassen durch die Straßen. Die Polizei versucht die Gassen am zentralen Platz Sol so abzuriegeln, dass die Fußgängerströme sich in zwei Richtungen aufteilen und kein kompletter Stau entsteht. Es ist jedes Jahr dasselbe Schauspiel: Der 6. und der 8. Dezember sind Feiertage in Spanien - und viele nutzen sie, um in die Hauptstadt zu fahren - zum Weihnachtsshopping und zu Cortylandia.

So heißt die Kinder-Animation der Kaufhauskette El Corte Inglés. Jedes Jahr dekoriert der Konzern seine Fassade nahe Sol mit riesigen Figuren und spielt am Abend zur vollen Stunde einen Zeichentrickfilm samt Lichtershow und Musik. Für Spanier gehört Cortylandia zu Weihnachten ...

