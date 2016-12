Eine neue Prognose des Handelsblatt-Research-Instituts zeigt: Der Wachstumsoptimismus der Bundesregierung ist fehl am Platz. Hauptgrund dafür sind die schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Die deutsche Wirtschaft wird 2017 voraussichtlich nur um schwache 0,9 Prozent wachsen. Das zeigt die Prognose des Handelsblatts Research Institute (HRI), die das Forschungsinstitut am heutigen Montag veröffentlicht hat. Im Vergleich zu diesem Jahr dürfte sich das Wirtschaftswachstum 2017 damit halbieren. Auch im Jahr 2018 werde die gesamtwirtschaftliche Leistung nur um 1,2 Prozent zulegen, erwarten die HRI-Volkswirte. Grund für das verhaltene Wachstum seien die schlechteren weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

"Der Welthandel hat seit 2011 deutlich an Dynamik verloren", sagte HRI-Präsident Bert Rürup. In den letzten 18 Monaten habe er sogar nur stagniert. "In den nächsten zwei Jahre dürften aus dem Zusammenspiel von Einfuhr und Ausfuhr negative Impulse auf die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes ...

