Mondsee (pta033/12.12.2016/14:55) - FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH hat am

23. November 2016 ein freiwilliges Angebot gemäß §§ 4 ff

Übernahmegesetz (ÜbG) zum Erwerb sämtlicher Aktien der BWT

Aktiengesellschaft (ISIN AT0000737705), die sich nicht im Eigentum der Bieterin

und mit ihr gemeinsam vorgehender Rechtsträger befinden, veröffentlicht (das

"Angebot"). Das Angebot konnte bis zum 9. Dezember 2016, 17.00 Uhr Wiener

Ortszeit, angenommen werden und stand unter keiner Bedingung.

Vor dem Angebot verfügte die Bieterin über 11.585.292 Aktien an der BWT

Aktiengesellschaft. Bis zum Ablauf der Annahmefrist wurde das Angebot für

insgesamt 477.573 BWT Aktien angenommen; dies entspricht rund 2,68% des

Grundkapitals. Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger

halten damit in Summe 15.495.624 BWT Aktien; dies entspricht rund 86,89% des

Grundkapitals und unter Berücksichtigung der eigenen Aktien rund 92,46% der

Stimmrechte. Außerhalb des Angebots hat die Bieterin während der

Annahmefrist keine BWT Aktien erworben.

Der Angebotspreis von EUR 23 je Aktie wird den Aktionären, die das Angebot

fristgerecht angenommen haben, spätestens am Freitag, den 23. Dezember 2016

durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG als Annahme- und Zahlstelle

Zug-um-Zug gegen Übertragung der Aktien ausbezahlt.

Für diejenigen Aktionäre der BWT Aktiengesellschaft, die das Angebot bisher

nicht angenommen haben, verlängert sich die Annahmefrist gemäß § 19 Abs 3 Z

2 ÜbG um drei Monate ab der heutigen Bekanntgabe des Ergebnisses (die

"Nachfrist"). Die Nachfrist endet somit am Montag, 13. März 2017, sodass das

Angebot noch bis einschließlich 13. März 2017, 17:00 Uhr Wiener Ortszeit

angenommen werden kann.

Das Ergebnis des Angebots wird auch auf den Internetseiten der BWT

Aktiengesellschaft (www.bwt-group.com) und der Übernahmekommission

(www.takeover.at) veröffentlicht.



(Ende)



Aussender: BWT AG

Adresse: Walter-Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee

Land: Österreich

Ansprechpartner: Gerhard Speigner

Tel.: +43 6232 5011-1112

E-Mail: gerhard.speigner@bwt-group.com

Website: www.bwt-group.com



ISIN(s): AT0000737705 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



