Nach Boeing trifft Lockheed Martin ein Verbalangriff des zukünftigen US-Präsidenten via Twitter. Ein Problem, denn wenn Trump seine Meinung zu US-Firmen auf Twitter äußert, bleibt das für diese häufig nicht ohne Folgen.

Der künftige US-Präsident Donald Trump greift nach Boeing das nächste Rüstungsunternehmen wegen angeblich hoher Kosten an. Diesmal traf es Lockheed Martin, das den Kampfflieger F-35 produziert. "Das F-35-Programm und die Kosten sind außer Kontrolle", twitterte Trump am Montag. Milliarden Dollar bei Rüstungs- und anderen Ausgaben "können und werden gespart" nach seiner Amtsübernahme am 20. Januar, so Trump weiter. Der Markt reagierte umgehend: Die Lockheed-Aktien gab vorbörslich um 2,6 Prozent nach. Trump hatte erst in der Vorwoche mit scharfen Worten den Preis für die neuen US-Präsidentenmaschinen ("Air Force One") von Boeing kritisiert.

Wiederholt hat der Trump seit der Wahl bewiesen, dass er Twitter weiterhin nutzt, um seine Meinung lautstark kund zu tun - und dass mal launig, mal populistisch, mal angriffslustig. Damit schreckt er noch vor seinem Einzug ins Weiße Haus auch die Wirtschaft auf. Für die US-Unternehmen stellen die Tweets eine Herausforderung dar, das mussten Konzerne wie Boeing und Ford bereits erfahren.

Am Dienstagmorgen um 8.52 Uhr twittert Trump: "Boeing baut eine brandneue 747 Air Force One für künftige Präsidenten, aber die Kosten sind außer Kontrolle, mehr als vier Milliarden Dollar. Abbestellen!" Beim US-Luftfahrtkonzern ...

