BERLIN (dpa-AFX) - Die gute Wirtschaftslage in Deutschland kommt nach einem Zeitungsbericht vor allem den Arbeitnehmern zugute. Ihr Einkommen stieg zwischen 2012 und 2015 um durchschnittlich 10,7 Prozent, berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf den Entwurf des neuen Armuts- und Reichtumsberichtes der Bundesregierung. Die Einkommen aus Vermögen und Unternehmertätigkeit stiegen demnach im selben Zeitraum um rund 9 Prozent.

Rund 16 500 Bundesbürger erzielten zuletzt ein Jahreseinkommen von mehr als einer Million Euro - 2009 waren es noch 12 400. Am unteren Ende der Einkommensskala waren 2015 rund 8 Millionen Bürger auf Mindestsicherung angewiesen. In den vergangenen fünf Jahren war dies demnach ein Anstieg um 800 000. Der Bericht wurde in einem ausführlichen Prozess erstellt und soll im Frühjahr nach weiteren Beratungen vom Bundeskabinett beschlossen werden./bw/DP/stb

AXC0188 2016-12-12/16:47