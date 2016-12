PARIS (dpa-AFX) - Weltwährungsfonds-Chefin Christine Lagarde hat sich vor Gericht gegen den Vorwurf der Fahrlässigkeit in ihrer Zeit als französische Finanzministerin verteidigt. "Ich möchte Ihnen endlich beweisen, dass ich in keiner Weise der Nachlässigkeit schuldig bin", sagte die 60-Jährige am Montag. Sie sei schockiert vom aggressiven Ton, in dem die Vorwürfe gegen sie vorgebracht worden seien.

Lagarde hatte 2007 grünes Licht für ein Schiedsverfahren gegeben, das dem Geschäftsmann Tapie mehr als 400 Millionen Euro zusprach. Inzwischen ermittelt die Justiz wegen Betrugsverdachts gegen mehrere Beteiligte. Lagarde wird vorgeworfen, fahrlässig gehandelt und damit die Veruntreuung öffentlicher Gelder ermöglicht zu haben./sku/DP/das

AXC0190 2016-12-12/16:49