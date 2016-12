BERLIN (dpa-AFX) - Vorstandsvorsitzende von Orts- und Betriebskrankenkassen haben nach Informationen der "Bild"-Zeitung (Dienstag) in den vergangenen acht Jahren die größten Gehaltssprünge unter den Kassenchefs gemacht. Zumeist seien ihre Bezüge um 30, teilweise sogar um fast 80 Prozent gestiegen. Das zeige ein kasseninterner Vergleich, berichtete die Zeitung. Danach befinden sich auf den ersten zehn Plätzen der Rangliste mit den höchsten Gehaltszuwächsen allein drei AOK- und vier BKK-Chefs.

Am stärksten gestiegen ist demnach die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden der Audi BKK, schrieb die Zeitung. Verglichen mit dem Gehalt von 2008 bekomme er jetzt fast 100 000 Euro zusätzlich oder +78,7 Prozent mehr. Zugelegt hätten in diesem Zeitraum auch die Chefs der Barmer mit zusätzlich 73 826 Euro (+37,2 Prozent) und der AOK Niedersachsen mit einem Plus von 58 487,07 Euro (+35,4 Prozent).

Insgesamt erzielten laut "Bild"-Zeitung diejenigen Kassenchefs das höchste Gehaltsplus, deren Versicherungen zu den 40 mitgliederstärksten Unternehmen der Branche zählen. Der Chef der mitgliederstärksten Kasse, der Techniker Krankenkasse (TK), habe sein Gehalt seit 2008 lediglich um 9617,32 Euro (+3,25 Prozent) steigern können. Allerdings sei er mit 305 398,32 Euro Jahresgehalt Spitzenverdiener der Branche./rm/DP/das

