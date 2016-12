München (ots) - Moderation: Tina Hassel und Rainald Becker



Über ein Jahr hat Horst Seehofer erbittert gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin gewettert. Noch immer trennt der Streit um eine Obergrenze für Flüchtlinge die beiden Unionsparteien. Nun wollen CDU und CSU Anfang Februar bei einem Friedensgipfel glaubhaft verkünden, dass man gemeinsam und ohne weiteren Streit in den Bundestagswahlkampf gehen will. Wie soll das gelingen? Auf ihrem Parteitag vergangene Woche hat die CDU klare Signale an das konservative Lager gesendet: Sie hat die Tonlage gegenüber Muslimen verschärft, für eine Leitkultur und Transitzonen und zu guter Letzt gegen den Kompromiss mit der SPD zur doppelten Staatsbürgerschaft gestimmt. Hat dies Einfluss auf das Verhältnis zur CSU? Wie steht Seehofer zu Merkel? Wird die CSU sie als Spitzenkandidatin unterstützen? Und wann will der CSU-Chef den Parteivorsitz abgeben?



Am kommenden Mittwoch stellt sich der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer in der ARD-Sondersendung "Farbe bekennen" den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker. Das Erste strahlt das 15-minütige Interview um 22:45 Uhr aus. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich entsprechend.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Axel Finkenwirth



