Die EU-Kommission hatte bislang zahlreiche Vorbehalte im Hinblick auf einen Zusammenschluss von Deutscher Börse und London Stock Exchange. Doch nun scheint ein Großteil dieser Bedenken offenbar ausgeräumt zu sein.

Die Deutsche Börse und die London Stock Exchange (LSE) haben Finanzkreisen zufolge in den vergangenen Monaten einen Großteil der Bedenken der EU-Wettbewerbshüter gegen ihre Fusion ausgeräumt. Die Bereiche, in denen die EU-Kommission Bauchschmerzen habe, seien von rund 25 auf fünf bis sechs zurückgegangen, sagten mehrere Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind.

Vorbehalte gebe es aber nach wie vor bei der Abwicklung von Derivategeschäften (Clearing) - einem Bereich, den Experten von Anfang an als größter Hürde in Brüssel bezeichnet hatten.

Die EU-Kommission hat ihre anfängliche Bedenken gegen den gut 25 Milliarden Euro schweren Zusammenschluss Ende September in einem Brief aufgeführt. In vielen Bereichen, etwa im Index-Geschäft und im Aktienhandel, seien die Vorbehalte in den vergangenen Monaten ausgeräumt worden, sagten mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen. Laut "Financial Times" gilt dies auch für die Abwicklung von Aktiengeschäften, den Anleihe-Handel und Indexfonds (ETFs).

Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...