The Valence Group fungiert als Berater für Evonik bei dessen Übernahme der Kieselsäure-Sparte von J.M. Huber im Wert von 630 Millionen US-Dollar.

Huber Silica ist eine Weltfirma im Bereich gefällter Kieselsäuren, die sich in erster Linie auf Dental- und Life-Science-Anwendungen konzentriert, und im Jahr 2016 Umsatzerlöse von nahezu 300 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 60 Millionen US-Dollar erwirtschaftete. Diese Sparte ist in hohem Maße komplementär zu der Kieselsäure-Sparte von Evonik, die hauptsächlich für Reifen-, Beschichtungs- und Industrie-Anwendungen zum Einsatz kommt, und Evonik erwartet, bis zum Jahr 2021 nachhaltige EBITDA-Synergien in Höhe von 20 Millionen US-Dollar generieren zu können. Darüber hinaus soll die Transaktion Steuervorteile in Höhe eines Nettobarwerts von 80 Millionen US-Dollar für Evonik nach sich ziehen.

Die am 9. Dezember 2016 angekündigte Übernahme soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden abgeschlossen sein.

Die Valence Group fungierte bereits zu Beginn des Jahres als Finanzberater für Evonik bei dessen Übernahme der Sparte Performance Materials von Air Products im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar.

Über Evonik

Evonik, der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Evonik ist in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv. Mehr als 33.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 13,5 Milliarden und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von rund 2,47 Milliarden €.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

