Zürich (awp/sda) - In der jüngsten Firmenbefragung erhält die Stadt Zürich gute Noten. Am zufriedensten ist man mit den Hochschulen und der Lebensqualität - am unzufriedensten mit der Steuerbelastung und dem Wohnungsangebot. Die am Montag veröffentlichte Umfrageresultate basieren auf den Antworten von 1210 in Zürich ansässigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...