Pkw-Maut erst Anfang 2017 im Kabinett

Die Pkw-Maut wird erst zum Start des neuen Jahres im Kabinett beraten. Anderslautende Meldungen vom Wochenende, wonach die Abgabe am 21. Dezember im Kabinett zur Beschlussfassung ansteht, seien falsch, erklärte der Sprecher des Bundesverkehrsministeriums, Sebastian Hille. Hille wies am Montag in Berlin auch zurück, dass die Maut konkret 2018 starten werde.

Stabilitätsrat: Deutschland hält europäische Budgetregeln bis 2020 ein

Deutschland wird dieses Jahr in struktureller Rechnung einen gesamtstaatlichen Überschuss von rund 0,75 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erreichen und die europäischen Budgetvorgaben bis 2020 einhalten. Das sagte der Stabilitätsrat von Bund und Ländern bei seiner Sitzung in Berlin voraus, wie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bekanntgab.

EZB: Eurosystem kauft in Vorwoche etwas mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben in der Woche zum 9. Dezember 2016 etwas mehr Anleihen als in der Vorwoche gekauft. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich auf 18,479 (Vorwoche: 18,008) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

EZB/Coeure findet jüngste geldpolitische Beschlüsse genau richtig

Die jüngsten Beschlüsse des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) sind nach Aussage von EZB-Direktor Benoit Coeure genau richtig, um die Inflation im Euroraum in den Zielbereich zu steuern. Auf die über den Nachrichtendienst Twitter gestellte Frage, ob er die jüngsten Beschlüsse eher als Lockerung oder als Straffung der Geldpolitik betrachte, antwortete Coeure: "Genau das richtige Ausmaß an Stimulus, um Inflation auf unter, aber nahe 2 Prozent zu bringen."

Arbeitsminister von sieben EU-Ländern für mehr Schutz von entsandten Arbeitern

Die Arbeitsminister von sieben EU-Staaten haben einen besseren Schutz von entsandten Arbeitnehmern gefordert. Diese müssten von ihrem ersten Arbeitstag an "anständige Lebens- und Arbeitsbedingungen" vorfinden und so viel verdienen wie einheimische Arbeitskräfte, fordern unter anderem die deutsche Ressortchefin Andrea Nahles (SPD) und ihre französischen Kollegin Myriam El Khomri in einem am Montag in der Tageszeitung Le Monde veröffentlichten Gastbeitrag.

Prozess gegen IWF-Chefin Lagarde in Paris begonnen

In Paris hat am Montag der Prozess gegen die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, wegen einer Finanzaffäre begonnen. Der früheren französischen Wirtschafts- und Finanzministerin wird "Nachlässigkeit" im Umgang mit öffentlichen Geldern vorgeworfen. Ihr drohen bis zu ein Jahr Haft und eine Geldstrafe von 15.000 Euro.

EU und Kanada wollen internationalen Investitionsgerichtshof schaffen

Die EU und Kanada wollen einen internationalen Investitionsgerichtshof schaffen. Ein internationales System zur Schlichtung von Klagen zwischen Investoren und Ländern könne das jetzige System und dessen "Schwierigkeiten der Legitimation, Transparenz, Konsistenz, Vorhersehbarkeit und rechtlichen Korrektheit" verbessern, heißt es in einem Diskussionspapier der EU-Kommission und der kanadischen Regierung.

Fast 200 HDP-Politiker nach Anschlägen in Istanbul festgenommen

Nach den beiden Anschlägen in Istanbul sind die türkischen Behörden mit landesweiten Razzien gegen die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) vorgegangen. Insgesamt wurden am Montag 198 HDP-Mitglieder festgenommen, darunter die örtlichen Parteivorsitzenden von Istanbul und Ankara, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Zugleich bombardierte die türkische Luftwaffe Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak.

Steinmeier: Russland will in Aleppo vor Verhandlungen "Fakten schaffen"

Russland hat nach Einschätzung von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) derzeit kein Interesse an ernsthaften Verhandlungen über das Ende des Syrien-Konflikts. Er "stelle auch fest, dass jedenfalls Priorität darauf liegt, in (der nordsyrischen Stadt) Aleppo zunächst mal Fakten zu schaffen", bevor Vereinbarungen zur Zukunft Syriens getroffen würden, sagte Steinmeier am Montag in Brüssel. Er plädierte aber dennoch dafür, die Gesprächskanäle mit Moskau offen zu halten.

Syrische Armee sieht Kampf um Aleppo "in Endphase"

Die syrische Armee sieht sich kurz vor der kompletten Einnahme der seit Monaten umkämpften Stadt Aleppo. Die Offensive auf die Rebellenviertel im Osten der Stadt gehe "in die Endphase", sagte ein syrischer Armee-Vertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Aktivisten zufolge zogen sich die Rebellen aus sechs weiteren Vierteln vollständig zurück.

Trump: Kosten für Tarnkappenflugzeug F-35 sind "außer Kontrolle geraten"

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat die hohen Kosten für den Tarnkappenbomber F-35 der Firma Lockheed Martin scharf kritisiert. "Das F-35-Programm und seine Kosten sind außer Kontrolle geraten", schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Nach dem 20. Januar können und werden Milliarden an Militär- (und anderen) Ausgaben eingespart werden."

December 12, 2016

