Die Oetker-Gruppe hat die Nachfolge in ihrer Gruppenleitung geregelt. Erstmals ist kein Familienmitglied in dem Gremium. Die Hoffnungen der jüngeren Erben-Generation haben sich damit vorerst zerschlagen.

Im Führungsstreit bei der Oetker-Gruppe gibt es nur eine kleine Lösung: Finanzchef Albert Christmann wird in den kommenden Monaten die Leitung der Lebensmittelsparte von Richard Oetker übernehmen, der die Altersgrenze erreicht hat. Der Beirat schickt für ihn keinen Nachfolger in die Gruppenleitung, die damit erstmals ohne ein Familienmitglied auskommt. Das bestätigte die Oetker-Gruppe am Montagabend.

Die Hoffnungen von Ferdinand Oetker als Vertreter der jüngeren Erben-Generation, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...