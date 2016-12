Die Aktien von Öl- und Gasförderern sind derzeit bei Anlegern beliebt. Anlageexperte Alexander Kovalenko schätzt die Papiere einiger Unternehmen aus der Branche auch wegen ihrer soliden Dividendenrendite.

Der italienische Öl- und Gaskonzern Eni verkauft 30 Prozent seiner Beteiligung am Gasfeld Zohr, das sich vor der ägyptischen Küste befindet, an den russischen Rohstoffgiganten Rosneft. Das Transaktionsvolumen wird auf etwa 1,575 Milliarden Dollar beziffert, wovon 1,125 Milliarden in Cash ausgezahlt werden.

Rosneft hat zudem eine Option erhalten, künftig einen weiteren Anteil von fünf Prozent an Zohr zu kaufen. Das Gasfeld Zohr wurde von Eni 2015 entdeckt und stellt mit geschätzten 850 Milliarden Kubikmetern das größte Gasvorkommen im Mittelmeerraum dar.

Eni plant in den nächsten zwei Jahren, Vermögenswerte in Höhe von etwa fünf Milliarden Euro zu verkaufen. Dies ist ein Teil der sogenannten "Dual Exploration"-Strategie des italienischen Konzerns. Die Anteile an bereits laufenden Gas- und Ölfeldern werden veräußert und die Erlöse zur Finanzierung der neuen Projekte sowie zur Aufrechterhaltung einer soliden Dividendenrendite eingesetzt.

Die Eni-Aktie legte am Montag um bis zu vier Prozent zu. Zusammen mit der österreichischen OMV bildet sie bei unserem Musterdepot das Öl- und Gas-Exposure. In den letzten Wochen haben die beiden Titel kräftig zugelegt. Die Aktionäre dieser Unternehmen profitieren außerdem zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...