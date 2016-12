Lübeck (ots) - Mr. Grey kommt zurück - und trifft im CineStar schon am 8. Februar ein: Karten für die CineLady-Vorpremiere und auch für die erste Spielwoche vom 9. bis 15. Februar sind bereits erhältlich!



Pulsbeschleunigende News! CineStar präsentiert "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" als CineLady-Vorpremiere am Mittwoch, den 8. Februar 2017 um 19:45 Uhr! Für alle Fans von Christian und Ana, die sich am liebsten sofort die besten Plätze sichern wollen: Der Vorverkauf für die Preview UND auch für alle Vorstellungen der ersten Spielwoche vom 9. bis 15. Februar 2017 läuft, Karten gibt es an der Kinokasse und online unter cinestar.de.



Eine scheue Studentin, ein dominanter Milliardär und eine unfassbar erotische Anziehungskraft - das ist der Stoff, aus dem knisternde Bestsellerträume sind: "Fifty Shades of Grey" aus der Feder der Londoner Autorin Erika Leonard alias E. L. James stürmte im Jahr 2011 die Bestsellerlisten. Insgesamt sind von ihrer "Shades of Grey"-Trilogie (Geheimes Verlangen, Gefährliche Liebe und Befreite Lust) bisher über 100 Millionen Exemplare verkauft und in 51 Sprachen übersetzt worden. Teil 2 wurde jetzt von Regisseur James Foley verfilmt, der sich auch mit seiner visionären Serie "Hannibal" mit Mads Mikkelsen sowie der Serie "House of Cards" einen Namen gemacht hat.



Über den Film: Jamie Dornan und Dakota Johnson kehren als Christan Grey und Anastasia Steele auf die große Leinwand zurück in "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe", dem zweiten Kapitel des weltweiten Bestsellers und Phänomens Fifty Shades of Grey: Anastasia versucht, Christian zu vergessen und stürzt sich in ihren neuen Job. Doch Christian tut alles in seiner Macht stehende, um sie zurückzugewinnen. Als auch Ana ihr Verlangen nicht länger unterdrücken kann, wirft Christians Vergangenheit einen dunklen Schatten... Academy Award®-Gewinnerin Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford und Max Martini kehren alle von "Fifty Shades of Grey" zurück zum Cast. Neu dabei sind Oscar®-Gewinnerin Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote und Eric Johnson.



CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht ein knisterndes Kinoerlebnis mit "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe", FSK 16, 125 Minuten.



OTS: CineStar newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81477 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81477.rss2



Pressekontakt: ZPR GmbH Sandra von Zabiensky, Sandra Backhaus An der Alster 85 D-20099 Hamburg



Tel.: 040-29 81 35-11/12 presse@cinestar.de



CineStar-Gruppe Mühlenbrücke 9 D-23552 Lübeck cinestar.de