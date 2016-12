Der Umgang mit der Türkei sorgt in der EU einmal mehr für Ärger: Österreich will eine härtere Haltung erzwingen und die Beitrittsverhandlungen einfrieren. Bundesaußenminister Steinmeier hält das für verantwortungslos.

Kurz vor dem EU-Gipfel hat Österreich eine neue Debatte über die Beitrittsgespräche mit der Türkei losgetreten. "Es braucht zumindest ein Einfrieren der Beitrittsverhandlungen", sagte Außenminister Sebastian Kurz am Montag am Rande eines Treffens mit seinen europäischen Amtskollegen in Brüssel. Er drohte damit, eine für diesen Dienstag geplante EU-Erklärung zu den Beitrittsverhandlungen zu blockieren.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier wies die österreichischen Forderungen als außenpolitisch kurzsichtig zurück. "Ich halte das noch nicht für verantwortungsvolle Außenpolitik, wenn man sich nur und einfach hinstellt und sagt: Wir beenden jetzt mal die Beitrittsgespräche, ohne auch klar zu sagen, was die Folgen sind", sagte Steinmeier.

Der Minister warnte davor, dass ein solcher Schritt die aktuellen Verhandlungen über eine Ende der Teilung der Insel Zypern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...