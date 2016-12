Die Ölpreise sind steil angestiegen, weil fast zwei Dutzend Förderstaaten Einschränkungen der Produktion beschlossen haben. Die Opec ist auferstanden - scheinbar größer denn je, aber nicht unbedingt stärker.

An einem einzigen Tag ist der Rohölpreis um mehr als 3,5 Prozent gestiegen, unmittelbare Folge des Wiener Abkommens der Produzenten: Nicht nur die zwölf Opec-Staaten haben sich auf Reduzierungen ihrer Fördermengen verpflichtet, sondern auch zehn weitere große oder jedenfalls ziemlich bedeutende Förderländer von Russland über Mexiko bis zum afrikanischen Elendsstaat Südsudan.

So etwas hat es auch ansatzweise seit fünfzehn Jahren nicht gegeben. Und damit scheint die kurze Ära des weltweiten Ölpreisverfalls erst einmal vorbei zu sein: Vom Sommer 2014 bis Anfang 2016 war der Preis für das Barrel von ungefähr 114 auf kaum mehr als 36 Dollar abgestürzt. Die großen Ölgesellschaften in Nordamerika und Westeuropa waren ins Straucheln geraten und die Staatshaushalte der Förderländer ebenso. War es da nicht einfach natürlich, dass die Ölscheichs und ihre Leidensgenossen in Moskau, Baku oder Brunei wieder den Ölhahn drosselten?

Heute mag es so aussehen, aber so einfach ist es nicht. Bis vor ein paar Wochen gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...