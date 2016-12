Unternehmen gewann 2016 bereits Deloitte Fast 50 Award und Big 5 Award und knüpft an diesen Erfolg an

Wachstumsrate von mehr als 13.000 in den letzten vier Jahren

Codewise, ein vollständig selbstfinanziertes Venture-Building-Unternehmen, und seine Martech-Plattformen Voluum und Zeropark belegen den dritten Platz im Deloitte Technology Fast 500™ EMEA Ranking, in dem der Einsatz und die Leistung der 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen im Raum EMEA prämiert werden. Der Preis knüpft an zahlreiche Auszeichnungen für Codewise an, das eine Wachstumsrate von 13.052 in den letzten vier Jahren verzeichnete. 2015 erhielt Codewise den Deloitte Fast 50 Rising Star Award und war 2016 Sieger der Deloitte Technology Fast 50 und Big Five Rankings in Mitteleuropa.

Seit 1995 zeichnet Deloitte die am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen rund um den Globus aus. Das Programm Technology Fast 500 erstreckt sich auf 20 Länder und umfasst verschiedene Technologiesektoren wie Software, Hardware, Kommunikation und saubere Technologie.

Codewise setzt den Schwerpunkt auf die Schaffung einer kooperativen Umgebung, die kreative Lösungen und Wachstum fördert. Dies ermöglicht dem Unternehmen den Aufbau seiner Flaggschiffplattformen für Vermarktungstechnologie Zeropark, den führenden leistungsfähigen Traffic-Marktplatz, und Voluum, das ein leistungsstarkes Angebot an Kampagnenmanagement- und Analyseprodukten für mobile Geräte und Desktop-Computer bereitstellt. Zudem ist es nahezu einzigartig im Vermarktungstechnologiesektor, da es vollständig selbstfinanziert und profitabel ist und im Jahr 2016 einen Umsatz von mehr als 50 Millionen US-Dollar erwirtschaftete.

Magdalena Burnat-Mikosz, Deloitte Partner und Technology Fast 500™ Leader, Central Europe Region, kommentierte nach der Preisvergabe: "Der Erfolg von Codewise ist der beste Beweis, dass Träume über ein globales Unternehmen, das in Mitteleuropa gegründet wurde, Wirklichkeit werden können."

"Es ist eine Ehre, dass die harte Arbeit, die in die Schaffung eines solch positiven Wachstums für die Marken Codewise, Voluum und Zeropark geflossen ist, mit dieser Auszeichnung anerkannt wurde. Bei einem solch renommierten Preis so hoch platziert zu werden, ist ein eindrucksvolles Zeugnis unseres anhaltenden Erfolgs und der Größe des Unternehmens, das wir aufbauen", sagte Robert Gryn, CEO, Codewise. "Mein kontinuierlicher Antrieb und Ehrgeiz, ein globales Unternehmen in Polen aufzubauen, bleibt ungebrochen und ist erst der Anfang."

"Innovation ist mehr als technologische Weiterentwicklung; sie ist auch eine Geisteshaltung", sagte Paul Sallomi, Vice Chairman, Deloitte LLP und Global Technology, Media and Telecommunications Industry Leader. "Die Gewinner des Programms Deloitte Technology Fast 500 im Raum EMEA erkennen, dass diese neue Denkweise entscheidend für den Geschäftserfolg ist. Wir freuen uns, dass Sie weiterhin eine führende Rolle bei der Einführung neuer Instrumente einnehmen, die das Privatleben der Verbraucher verbessern können und das Wachstum von Unternehmen weltweit fördern."

2016 war ein erfolgreiches Jahr für Codewise. Im April gründete das Unternehmen seine Tochtergesellschaft Voluum in Großbritannien, die VoluumDSP beinhaltet, die Mediaeinkaufplattform für mobile Werbung der nächsten Generation, die mit hochmoderner Architektur aufgebaut und auf die Bedürfnisse der zeitgemäßen Marken- und Performance-Werbetreibenden ausgerichtet ist. Die Plattform verfolgt einen offensiven Ansatz, um die wachsende Bedrohung durch Betrug bei mobiler Werbung mithilfe der Einführung des proprietären App Intelligence Graph und seiner Partnerschaft mit der Betrugsbekämpfungslösung Pixalate einzudämmen. Zudem unterhält das Unternehmen Partnerschaften mit dem Spezialisten für standortbezogene Ansprache, Factual, und der Rich-Media-Plattform Celtra.

----- ENDE -----

HINWEISE FÜR REDAKTIONEN

Über das Programm Deloitte 2016 Technology Fast 500 EMEA

Das Programm Deloitte Technology Fast 500™ EMEA ist ein objektives Branchenranking mit Schwerpunkt auf dem Technologiesektor. Es zeichnet Technologieunternehmen aus, die in den letzten vier Jahren die höchsten Umsatzwachstumsraten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erzielt haben. Das Programm wird von den Initiativen der Deloitte Technology Fast 50 unterstützt, die wachstumsstarke Technologieunternehmen nach ihrem Standort oder einer speziell definierten geografischen Region einstufen und von der weltweiten Wirtschaftsgruppe Technology, Media Telecommunications (TMT) von Deloitte Touche Tohmatsu Limited geleitet wird. Weitere Informationen zu dem Programm und den Gewinnern des vorherigen Jahres finden Sie unter www.deloitte.com/fast500emea.

Bereits im 16. Jahr zeichnet Deloitte mit dem Programm Technology Fast 500 EMEA Unternehmen aus über 20 Ländern aus, darunter Belgien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Italien, Niederlande, Türkei und Großbritannien. Die diesjährigen Gewinner wurden auf Grundlage ihres prozentualen Umsatzwachstums der Geschäftsjahre von 2012 bis 2015 ausgewählt.

Mitteleuropa in der Definition von Deloitte umfasst Länder wie Polen, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Russland, Litauen, Slowenien, Lettland, Kosovo, Albanien, Montenegro, Moldau, Estland, wobei nicht alle an dieser Ausgabe teilnahmen (Einzelheiten stehen auf der polnischen Website in den Infografiken zur Verfügung).

Bitte ebenfalls die mitteleuropäische Website als erste in der Reihe am Ende der Pressemitteilung einfügen: www.deloitte.com/ce/fast500

Die Unternehmen der Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2016 erzielten ein Umsatzwachstum von 212 Prozent bis 28.126 Prozent von 2012 bis 2015, wobei das mittlere Wachstum 967 Prozent betrug.

Über Codewise

Codewise ist ein Unternehmen, bei dem sich Talente entfalten. Seit 2011 bietet es eine kooperative Umgebung, die kreative Lösungen und Wachstum fördert. Dies ermöglichte ihm den Aufbau der Flaggschiffplattformen für Vermarktungstechnologie Zeropark, den führenden leistungsfähigen Traffic-Marktplatz, und Voluum, das eine leistungsstarke Suite von Kampagnenmanagement- und Analyseprodukten für mobile Geräte und Desktop-Computer zur Verfügung stellt. Codewise ist ein vollständig selbstfinanziertes Venture-Building-Unternehmen mit Hauptsitz in einem neuen, 3.000 Quadratmeter umfassenden Büro in Krakau (Polen) und einer zweiten Niederlassung in London (England). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 talentierte Personen aus sechs verschiedenen Ländern und betreut Kunden in mehr als 190 Ländern auf der ganzen Welt. www.codewise.com

Über Voluum

Voluum ist ein Unternehmen für Vermarktungs- und Werbetechnologie, das verschiedene Kampagnenmanagement- und Analyseprodukte für mobile Geräte und Desktop-Computer anbietet. Dazu zählen VoluumTRK, führend und bewährt im Bereich bildschirmübergreifender Performance-Nachverfolgung, und VoluumDSP, eine mobile Displayplattform der nächsten Generation. Voluum bietet Marken-Werbetreibenden leistungsstarke Betrugsbekämpfungs-Filter, Whitelisting-Tools und erstklassige Partnerintegrationen für standortbezogene Ansprache. Seine fortschrittlichen Optimierungs-Tools ermöglichen Performance-Werbetreibenden, rasch realitätsgerechte Einblicke zu gewinnen und jedes Detail ihrer Kampagne von einer zentralen Konsole aus nachzuverfolgen und zu aktualisieren, die per Desktop oder mobiler App aufrufbar ist. Auf Grundlage einer leistungsstarken proprietären Datenbank betreut Voluum seit September 2014 SaaS-Kunden in mehr als 190 Ländern rund um den Globus. Voluum ist eine Vermarktungsplattform von Codewise. www.voluum.com

Über Deloitte

Deloitte bezieht sich in diesem Dokument auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/about.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161212006133/de/

Contacts:

Propeller PR

Louise Watson/ Joanna Franklin

Tel: 020 3301 5353

E-Mail: voluum@propellergroup.com