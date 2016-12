Intrepid Aviation bestätigte heute den Kauf eines neuen Flugzeugs des Typs B777-300ER von Boeing in Seattle und dessen Lieferung auf langfristiger Lease-Basis an Philippine Airlines, eine Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Manila.

"Wir freuen uns sehr, die feste Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen weiter zu stärken", so Winter, President und Chief Commercial Officer von Intrepid.

ÜBER INTREPID AVIATION

Intrepid Aviation ist ein Leasinggeber kommerzieller Flugzeuge in Privatbesitz und Eigentümer von kommerziellen Luftfahrzeugen, die an Fluggesellschaftsbetreiber weltweit verleast werden. Intrepid Aviation konzentriert sich in erster Linie auf Schmalrumpf- und Großraumflugzeuge mit zwei Triebwerken wie die Flugzeugserien Airbus A330 und A321 sowie Boeing B777 und B787.

ÜBER DIE ANTEILSEIGNER VON INTREPID AVIATION, RESERVOIR CAPITAL UND CENTERBRIDGE PARTNERS

Reservoir Capital Group LLC. wurde 1998 als Investmentunternehmen in Privatbesitz mit einem opportunistischen Investitionsansatz gegründet und verwaltet Vermögenswerte von insgesamt ca. 7 Mrd. US-Dollar. Centerbridge Partners, LP. ist eine private Investmentfirma mit Sitz in New York, die ca. 25 Mrd. US-Dollar an Kapital verwaltet.

Weitere Informationen über Intrepid Aviation erhalten Sie unter www.intrepidaviation.com

