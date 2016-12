Berlin (ots) - In Berlin haben im Jahr 2014 lediglich 1,63 Prozent der Abiturienten ein 1,0-Abiturzeugnis hingelegt. In Bayern waren es dagegen 1,8 Prozent, in Brandenburg 2,25 Prozent, in Thüringen sogar 2,79 Prozent. Und, was ebenso aussagekräftig ist: Der Berliner Abiturdurchschnitt liegt seit Jahren bei 2,4 und damit im bundesweiten Durchschnitt. Es sind also populistische Halbwahrheiten, mit denen der Chef des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, durch verschiedene Medien zieht und Politik machen will. Dabei müsste er als gebildeter Mensch doch wissen, dass Halbwahrheiten nicht wahrer werden, wenn man sie beständig wiederholt.



