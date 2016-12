Der VfB Stuttgart hat das Montagsspiel des 16. Spieltags in der 2. Bundesliga mit 1:2 gegen Hannover 96 verloren. Damit verpasste der VfB die erneute Tabellenführung.

Die Gäste aus Hannover starteten aktiver in die Partie, doch in der 12. Minute brauchte Simon Terodde die Stuttgarter zunächst in Führung. In der 26. Minute gelang Martin Harnik dann der Ausgleich. In der zweiten Hälfte drängte Hannover auf die Führung, die Felix Klaus in der 87. Minute gelang.