NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street sind nach dem jüngsten Rekordlauf erst einmal in Wartestellung gegangen. Ihre Blicke richten sich auf den Zinsentscheid der US-Notenbank und deren geldpolitischen Ausblick zur Wochenmitte. Zwar erklommen der US-Leitindex Dow Jones Industrial und der breiter gefasster S&P 500 im frühen Handel am Montag zunächst neue Bestmarken, dann aber bröckelten die Gewinne.

Der Dow Jones rettete ein Plus von 0,20 Prozent auf 19 796,43 Punkte über die Ziellinie. Der S&P 500 drehte gar ins Minus und fiel am Ende um 0,11 Prozent auf 2256,96 Zähler. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,44 Prozent auf 4874,298 Punkte nach unten.

Eine zweite Leitzinserhöhung in den USA nach der Finanzkrise gilt als nahezu sicher. Interessanter wird daher der weitere Kurs der Fed. Der Chefvolkswirt der Unicredit, Erik Nielsen, rechnet mit Signalen für zwei Erhöhungen 2017 und drei weiteren 2018. Er glaubt aber, dass die Fed damit falsch liegen dürfte. Sollte die Wirtschaft unter Trump tatsächlich Fahrt aufnehmen, dürfte es mehr als diese fünf Zinsschritte brauchen. Sollte sich aber alles als Illusion herausstellen und die "Reality-TV-Show" irgendwann 2017 stoppen, dürfte die Fed von einer weiteren Zinsnormalisierung absehen, sagte Nielsen.

Die Hoffnung auf eine weiter anziehende Wirtschaftsdynamik in den USA treibt die Aktienmärkte seit dem Sieg von Donald Trump beim Rennen ums Weiße Haus an. Trump hatte unter anderem versprochen, viel Geld für eine Verbesserung der Infrastruktur locker zu machen. Anleger erhoffen sich positive Impulse für die gesamte US-Wirtschaft./mis/das

