MAILAND (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi hat den Erwerb einer 3-prozentigen Beteiligung an Mediaset bekannt gegeben. Zudem bekundete Vivendi sein Interesse an einer weiteren Aufstockung des Anteils auf bis zu 20 Prozent an dem italienischen Medienunternehmen.

Die beiden Unternehmen streiten derzeit vor Gericht, ob eine im Jahresverlauf unterzeichnete Vereinbarung über eine enge Zusammenarbeit Gültigkeit hat. Diese sah einen Anteilstausch in Höhe von 3,5 Prozent vor. Zudem wollte Vivendi das Pay-TV-Geschäft von Mediaset erwerben. Nachdem Vivendi aber einige Bedingungen des Deals abändern wollte, führte dies zu einer Klage von Mediaset.

