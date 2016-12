Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Kurz vor der Sitzung der US-Notenbank hat an der Wall Street zu Wochenbeginn Zurückhaltung geherrscht. Zwar gilt es am Markt als ausgemachte Sache, dass die Fed am Mittwoch den Zinssatz erhöhen wird, doch mit Spannung wird auf Aussagen zur weiteren Zinsentwicklung in den USA gewartet. Deutlicher nach oben ging es dagegen mit den Ölpreisen und in der Folge auch mit Einzelwerten aus dem Sektor. Die Aufschläge bei Chevron und Exxon Mobil schoben den Dow-Jones-Index leicht ins Plus.

Es sei weniger die voraussichtliche Zinserhöhung, deretwegen die Anleger vorsichtig agierten, sagte Jamieson Blake von ADS Securities. Ein Zinsschritt von 25 Basispunkten sei eingepreist. Ungewiss sei aber, was danach komme. Wenn die Fed für das kommende Jahr weitere Zinserhöhungen andeute, könnte das für viele Marktteilnehmer Anlass genug sein, auszusteigen, so Blake.

Der Dow-Jones-Index erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 19.796 Punkte. Kurz nach der Eröffnung hatte der Index bei 19.825 Punkten erneut ein Rekordhoch markiert. Für den S&P-500 ging es dagegen um 0,1 Prozent auf 2.257 Punkte abwärts. Der Nasdaq-Composite verlor 0,6 Prozent auf 5.413 Punkte. Dabei standen 1.099 (Freitag: 1.495) Kursgewinnern 1.943 (1.528) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 86 (98) Titel. Der Umsatz erhöhte sich auf 982 (902) Millionen Aktien. Wichtige US-Konjunkturdaten standen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

Ölpreise legen kräftig zu

Nachdem sich unlängst die Opec-Mitglieder auf eine Senkung der Fördermenge geeinigt hatten, haben sich am Wochenende auch andere erdölproduzierende Länder, darunter Russland, diesem Plan angeschlossen. "Die Vereinbarung erhöht den Optimismus im Markt und zeigt, dass die Opec eine wichtige Hürde genommen hat", so Stratege Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia. Der Preis für ein Barrel WTI erhöhte sich zum US-Settlement um 2,6 Prozent auf 52,83 Dollar. Für Brent ging es um 2,5 Prozent auf 55,69 Dollar nach oben.

Der steigende Ölpreis befeuerte unterdessen Erwartungen, dass die Inflation anziehen wird. Das drückte wiederum am Anleihemarkt die Kurse. Im Gegenzug kletterte die Rendite zehnjähriger US-Anleihen im Verlauf erstmals seit mehr als zwei Jahren über die Marke von 2,5 Prozent. Im späten US-Handel legte die Rendite um 1 Basispunkt auf 2,47 Prozent zu. Eine höhere Inflation dürfte die Rendite festverzinslicher Wertpapiere auffressen, so die Befürchtung der Anleger.

Der Goldpreis holte einen Teil seiner Verluste vom Freitag wieder auf. Übergeordnet hielt die Aussicht auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank den Preis des zinslosen Edelmetalls aber weiterhin unter Druck. Die Feinunze legte zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1.166 Dollar zu. Im Tagestief war der Preis schon bis auf 1.151 Dollar zurückgefallen. "Bis zur Fed-Sitzung dürfte der Handel sehr ruhig verlaufen", sagte Michael Armbruster von Altavest.

Gesucht vor dem Hintergrund der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank war vor allem der Dollar, der vor allem zum Yen zeitweise kräftig zulegte und zwischenzeitlich mit 116,13 Yen auf den höchsten Stand seit zehn Monaten gestiegen war. Er kam danach aber wieder zurück und notierte im späten US-Handel bei 115 Yen. Ein Zinsschritt der Fed würde die Rendite-Differenz zwischen Amerika und Japan weiter vergrößern. Auch zum Euro konnte der Greenback seine Aufschläge nicht behaupten. Nach einem Tagestief bei 1,0525 Dollar konnte sich die Gemeinschaftswährung bis zum späten US-Handel wieder auf 1,0634 Dollar erholen.

Fusion zwischen Viacom uns CBS geplatzt

Der Zusammenschluss der beiden US-Unterhaltungskonzerne CBS und Viacom ist vom Tisch. Die Großaktionärin der beiden Unternehmen, die Holdinggesellschaft National Amusements, zog ihren Plan über eine Zusammenführung zurück. Viacom muss sich jetzt nach Alternativplänen umsehen, um in einem schwierigen Medienumfeld wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Viacom betreibt Sender wie MTV und Comedy Central, die sich vornehmlich an ein jüngeres Publikum richten, welches verstärkt zu Streaming-Diensten wie Netflix abwandert. Die Viacom-Aktie brach um 9,4 Prozent ein. Für CBS ging es um 0,6 Prozent nach unten.

Lockheed Martin fielen um 2,5 Prozent. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich auf Twitter negativ über das Tarnkappenflugzeug F-35 des Rüstungskonzerns geäußert. Das Programm und die Kosten dafür seien außer Kontrolle geraten, so Trump, der ankündigte, nach seinem Amtsantritt "Milliarden Dollar" einzusparen. Der F-35 ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg mit 379 Milliarden Dollar das bislang teuerste Rüstungsprogramm der USA.

Die Ölwerte legten mit den gestiegenen Preisen für WTI und Brent kräftig zu. Aktien von Exxon Mobil stiegen um 2,2 Prozent, die Titel von Chevron gewannen 1,2 Prozent und Aktien von Halliburton legten um 0,5 Prozent zu. Unter Druck standen dagegen die Werte aus dem Finanzsektor. Aktien von Goldman Sachs waren mit einem Abschlag von 1,9 Prozent das Schlusslicht im Dow-Jones-Index. JP Morgan verloren 0,9 Prozent.

Trotz eines Großauftrags legte die Boeing-Aktie nur um 0,4 Prozent zu. Der Iran hat 80 Flugzeuge im Wert von 16,6 Milliarden Dollar bei dem US-Konzern bestellt.

Daneben standen KKR mit einem geplanten Verkauf im Blick: Die schweizerische Lonza will der Private-Equity-Gesellschaft das Unternehmen Capsugel abkaufen. Die Transaktion könnte über 5 Milliarden Dollar schwer sein. KKR-Aktien gaben um 1 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.796,43 0,20 39,58 13,61 S&P-500 2.256,96 -0,11 -2,57 10,42 Nasdaq-Comp. 5.412,54 -0,59 -31,96 8,09 Nasdaq-100 4.874,30 -0,44 -21,61 6,12 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,13 0,0 1,13 5 Jahre 1,89 -0,3 1,89 7 Jahre 2,25 -0,2 2,25 10 Jahre 2,47 0,8 2,47 30 Jahre 3,16 0,6 3,15 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.56 Uhr Fr, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0634 +0,64% 1,0566 1,0537 -2,1% EUR/JPY 122,2867 +0,15% 122,1008 121,41 -15,8% EUR/CHF 1,0782 +0,22% 1,0758 1,0751 -0,9% EUR/GBP 0,8389 +0,18% 0,8395 1,1933 +13,9% USD/JPY 115,00 -0,48% 115,55 115,20 -2,0% GBP/USD 1,2676 +0,69% 1,2589 1,2574 -14,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,39 51,50 +1,7% 0,89 +18,5% Brent/ICE 55,27 54,33 +1,7% 0,94 +20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.162,53 1.159,89 +0,2% +2,64 +9,6% Silber (Spot) 17,08 16,87 +1,3% +0,21 +23,6% Platin (Spot) 932,40 916,15 +1,8% +16,25 +4,6% Kupfer-Future 2,60 2,64 -1,5% -0,04 +20,7% ===

