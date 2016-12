Die Rüstungsschmiede Rheinmetall wird in den kommenden vier Jahren 90 Fuchs-Transportpanzer der Bundeswehr modernisieren. Der Auftragswert beträgt 135 Millionen Euro.

Wie Reuters berichtet, habe Rheinmetall bereits in den vergangenen Jahren 177 Fuchs-Fahrzeuge auf den neuesten Stand gebracht. Die Panzer sind seit den 70er Jahren bei der Bundeswehr in Betrieb. Der deutsche Panzerhersteller gründete erst im Sommer gemeinsam mit dem türkischen Lastwagen- und Nutzfahrzeughersteller BMC und dem malaysischen Militärkonzern Etika Strategi ein Gemeinschaftsunternehmen mit Hauptsitz in der Türkei. Die Absatzmärkte der neuen Gruppe sollen Zentralasien, die Golfstaaten und Asien sein. Produziert werden sollen gepanzerte Fahrzeuge. Defense News berichtet, dass Rheinmetall auch bei der Serienproduktion des türkischen Altay-Panzers mitwirken ...

