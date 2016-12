Um 23:06 Uhr Lokalzeit gestern Abend hat JPMorgan Chase die Grenze von einer Billion US-Dollar in Bezug auf das Abwicklungsvolumen für Händler im laufenden Jahr überschritten, was in der Geschichte des Unternehmens zum ersten Mal erreicht wurde.

Das Abwicklungsvolumen für Händler ist jährlich von 750 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013 auf knapp 950 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 gestiegen. Am Black Friday 2016 wurde ein Anstieg der insgesamt umgesetzten Dollarbeträge von 12 Prozent verzeichnet, und der Cyber Monday fiel 30 Prozent höher aus als letztes Jahr.

"Unsere Kunden profitieren von der Tatsache, dass wir uns stark auf die Zahlungsabwicklung konzentrieren, aber auch zu einem global tätigen Finanzinstitut gehören, das sich um ihre weitergehenden geschäftlichen Bedürfnisse kümmern kann", sagte der CEO der Abteilung Commerce Solutions, Matt Kane. "Wir haben das Glück, mit Unternehmen jeder Größe zusammenzuarbeiten, und der Erfolg kleiner Pizzerien wie weltumspannender Konzerne spiegelt sich direkt in unserem wider."

JPMorgan Chase ist laut dem Nilson Report vom April 2016 der an erster Stelle stehende Acquirer für Händler und kann Transaktionen in mehr als 120 Währungen genehmigen. 2014 führte das Unternehmen mit ChaseNetSM ein geschütztes Netzwerk mit einem geschlossenen Regelkreis ein, und Chase PaySM, das E-Wallet des Unternehmens, wurde letzten Monat lanciert.

Über Chase

Chase ist das US-amerikanische Privat- und Gewerbekundengeschäft von JPMorgan Chase Co. (NYSE: JPM), einer namhaften globalen Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Vermögenswerten in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar und Betriebsstandorten auf der ganzen Welt. Chase erbringt für fast die Hälfte der amerikanischen Haushalte eine umfassende Reihe an Finanzdienstleistungen wie Privatkundengeschäfte, Kreditkarten, Hypotheken, Autofinanzierung, Anlageberatung, Kredite für kleine und mittelständische Unternehmen und Zahlungsabwicklung. Dabei haben die Kunden die Wahl, wo und wie sie ihre Bankgeschäfte abwickeln wollen: in 5300 Filialen, an 16.000 Geldautomaten, über Mobilgeräte, online oder am Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter Chase.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

