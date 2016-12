Der Showbusiness erfahrene Donald Trump macht aus der Vergabe seiner Kabinettsposten ein Spektakel. Über Twitter teilte nun der designierte Präsident mit, dass er am Dienstag verraten will, wer Außenminister werden soll.

Das große Rätsel in Washington um die letzte noch offene wichtige Personalie der künftigen US-Regierung steht vor der Auflösung: Der designierte US-Präsident Donald Trump will am Dienstag verkünden, wer Außenminister in seiner Regierung werden soll. Als Favorit wurde zuletzt der Präsident und Geschäftsführer des riesigen Mineralölkonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson, gehandelt. Die Bekanntgabe ist für Dienstagmorgen (Ortszeit) geplant, wie Trump im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb.

Über den Posten gibt es seit mehreren Wochen Spekulationen. Trumps Wahl gilt als richtungsweisend für seinen künftigen Kurs gegenüber Russland, China sowie den Verbündeten in Europa. Die Nominierung Tillersons wäre auch in Trumps eigener Partei nicht unumstritten. Mehrere Republikaner haben bereits ihre Bedenken angemeldet. Der Senat muss der Personalie zustimmen.

Tillerson hat seine gesamte berufliche Karriere bei ExxonMobil verbracht und verfügt über keinerlei diplomatische Erfahrungen auf dem politischen Parkett. Allerdings bohrt und forscht der Konzern in mehr als 70 Ländern auf allen Kontinenten.

So schloss Exxon 2011 einen Vertrag mit dem staatlich kontrollierten russischen Unternehmen Rosneft zu gemeinsamen Probeölbohrungen ...

