Donald Trump geht auf Tauchstation. Die für Donnerstag angesetzte Pressekonferenz - die erste seit seiner Wahl zum künftigen US-Präsidenten - hat er kurzfristig abgesagt. Dabei gäbe es viel zu klären.

Es sollte ein großer Auftritt werden. Per Twitter hatte der 45. Präsident der USA für Donnerstag, den 15. Dezember, seine erste Pressekonferenz angekündigt. Darin wollte er mitteilen, wie der Übergang seiner Anteile an hunderten Trump-Unternehmen an seine Kinder vonstatten gehen soll. Ein wichtiger Aspekt.

In Umfragen antworten die amerikanischen Bürger immer wieder mehrheitlich, die Geschäftsverbindungen Trumps in den USA und vielen Ländern der Erde besorge sie. Ein künftiger Interessenkonflikt ist nicht auszuschließen.

Doch nun kam die Korrektur. Die Nachrichtenagentur Bloomberg vermeldete unter Berufung auf Quellen aus dem Übergangsteams des kommenden Präsidenten, die Konferenz werde auf Januar verschoben. CNN meldete später, Trump-Sprecherin Hope Hicks habe dies bestätigt. Die "Verlautbarungen ...

