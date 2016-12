SIAE MICROELETTRONICA kooperiert für dieses Turnkey-Projekt mit der CMA-Gruppe

CPFL Energia, die größte private Gruppe innerhalb des Stromsektors in Brasilien, hat in die Bereitstellung eines hochmodernen Mikrowellen-Datenfunknetzes investiert, um ihre Betriebsstätten in der Region São Paulo miteinander zu verbinden.

Das neue Netz wird ein bestehendes analoges SHF-Netzwerk ersetzen, welches das Ende seiner Betriebsdauer erreicht hat. Es verfügt über einen hochleistungsfähigen Kommunikationsring, der über 27 Standorte mit Stromversorgungsstationen, Operationszentren und einem CPFL-Rechenzentrum verbindet. CPFL hat dieses Projekt an SIAE MICROELETTRONICA und dessen Partner CMA zur Bereitstellung einer schlüsselfertigen Lösung vergeben, die Netzwerkdesign, Implementierung und Schulungen beinhaltet. Das Netz wird vollständig verwaltet und basiert auf AGS20, der neuesten digitalen Mikrowellen-Funkplattform mit integriertem Ringschutz.

"Der integrierte Ringschutzmechanismus und das multiple Funkmanagement von einem einzigen kompakten Netzwerkelement aus bieten CPFL die Möglichkeit, das Equipment vor Ort zu minimieren und damit den Kostenaufwand für die Erneuerung des Backbones zu minimieren", sagte Raphael Macedo, Vertriebsleiter für vertikale Märkte Brasilien.

"CPFL ist bereits Anwender von SIAE MICROELETTRONICA Funksystemen und setzt auf die hohe Qualität seiner Produkte", sagte Jefferson Alberto Scudeler, Automation und Smart Grid Manager bei CPFL. Er fügte hinzu: "Dieses Netz ermöglicht es uns, mit unserer São Paulo-Infrastruktur einen besseren Service und ein modernes Management zu bieten."

-Über SIAE MICROELETTRONICA-

SIAE MICROELETTRONICA wurde 1952 gegründet und ist ein führender Anbieter kabelloser Kommunikationstechnologie. In über 25 Ländern bietet das Unternehmen nationalen und multinationalen Betreibern eine fortschrittliche technologische Lösung für Transport, Services und Design im Bereich Mikrowellen und Millimeterwellen. Im Jahr 2014 gründete die Gruppe SM OPTICS, ein Unternehmen, das Innovation in glasfaserbasierter Kommunikation vorantreibt und auf ein bewährtes Management- und F&E-Team mit über 20 Jahren Erfahrung im optischen Bereich zurückblickt sowie umfassende professionelle Dienstleistungen anbietet. Weitere Informationen unter: www.siaemic.com

