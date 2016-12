FAS AG: FAS AG berät STEAG bei der Akquisition zweier Müllverbrennungsanlagen von der Vattenfall

Frankfurt, 12. Dezember 2016

Das Team um Nils Klamar hat die STEAG GmbH bei der Akquisition zweier Müllverbrennungsanlagen von der Vatttenfall GmbH beraten. Die Transaktionsunterstützung umfasste die Financial Due Diligence, das Financial Modeling, die Unternehmensbewertung sowie die Pre Deal- Kaufpreisallokation. STEAG gelingt mit der Übernahme der Anteile an der Thermischen Abfallbehandlung Lauta in Sachsen sowie des Industriekraftwerks Rüdersdorf bei Berlin der Einstieg in den Waste to Energy-Markt und die Erweiterung des Erzeugungsportfolios. "Nils Klamar und die FAS haben uns mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit sowie Lösungsorientierung während des gesamten Deals begleitet." so Dr. Christian-Hower Knobloch, Leiter Unternehmensentwicklung bei der STEAG.

Über STEAG Die STEAG GmbH ist bereits seit fast 80 Jahren in der Energieerzeugung tätig und bietet ihren Kunden - auch international - integrierte Lösungen im Bereich der Strom- und Wärmeerzeugung sowie technische Dienstleistungen an. Zu den Kernkompetenzen gehören Planung, Realisierung und Betrieb sowohl von Großkraftwerken als auch von dezentralen Anlagen ebenso wie die kraftwerksbasierte Stromvermarktung. Grundlage für die Energieerzeugung sind fossile Brennstoffe und - bereits seit über einem Jahrzehnt - Erneuerbare Energien.

Über die FAS AG Die FAS AG ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen.

Der Bereich "Valuation & Transaction Services" der FAS AG umfasst die Begleitung bei Unternehmenstransaktionen beispielsweise in Form von Due Diligence Untersuchungen, weiteren buy-side-Services und Bewertungsleistungen wie gutachterliche und indikative Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests und Optionsbewertungen.

Transaktionsteam FAS AG Nils Klamar, Leiter V & T Services Jonathan Glahs, Manager Jan-Alexander Profous, Senior Consultant Björn Prawetz, Consultant Lucas Kleine, Consultant Cedrik Kröll, Consultant

STEAG GmbH Dr. Christian Hower-Knobloch, Leiter Unternehmensentwicklung Jan Fischer, Referent Unternehmensentwicklung

Kontakt: FAS AG Anke Berg, Managerin Marketing Büchsenstr. 10 70173 Stuttgart Telefon: +49 711 62 00 749-13 Fax: +49 711 62 00 749-99 anke.berg@fas.ag www.fas.ag

