Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sky PLC von 820 auf 1075 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Adam Fox-Rumley passte damit sein Kursziel an das Übernahmeangebot der 21st Century Fox in dieser Höhe an. Dennoch bestünden für den geplanten Deal zwischen dem US-Medienkonzern und dem britischen Pay-TV-Anbieter noch wesentliche Risiken, schrieb er in einer Studie vom Dienstag./tih/edh

