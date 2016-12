Die australische Investmentbank Macquarie hat Wirecard mit "Underperform" und einem Kursziel von 36,33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Zahlungsabwickler sei noch nicht aus dem Gröbsten raus, schrieb Analyst Bob Liao in einer Studie vom Dienstag. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die diesjährigen Vorwürfe zweier Analysedienste hinsichtlich der Geschäftspraktiken. Zudem begründete er sein Anlagevotum mit dem Hinweis auf die im Branchenvergleich recht hohe Bewertung der Aktie./edh/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0008 2016-12-13/09:37

ISIN: DE0007472060