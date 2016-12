Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BASF von 84 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern profitiere in seinem Öl- und Gasgeschäft von den steigenden Ölpreisen, schrieb Analyst Christian Faitz in einer Studie vom Dienstag. Sie stärkten zudem die Preismacht in anderen Chemiebereichen. Der Experte erhöhte seine Schätzungen. Zusammen mit einer gestiegenen Bewertung der Konkurrenz führe dies zum höheren Kursziel./tih/ajx

ISIN: DE000BASF111