BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 12-December-16



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 12/12/2016 IE00B88D2999 25186 GBP 4166992.675 165.4487682 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 12/12/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 6525196.051 23.69791084 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 12/12/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 12635622.33 158.1983965 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 12/12/2016 IE00B8JF9153 687064 EUR 8269968.271 12.0366782 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 12/12/2016 IE00B878KX55 52560 EUR 9818483.945 186.8052501 Daily ETP



Boost ShortDAX 12/12/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4487731.193 10.9873843 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/12/2016 IE00B7Y34M31 62130 USD 22689501 365.1939642 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/12/2016 IE00B8K7KM88 2597545 USD 30449729.83 11.7225033 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/12/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6315167.815 470.22843 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/12/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 12555687.4 7.7019921 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/12/2016 IE00B7ZQC614 146064717 USD 177505527.1 1.2152526 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/12/2016 IE00B7SX5Y86 280036 USD 19590703.01 69.9578019 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 12/12/2016 IE00B8HGT870 489750 USD 9344389.449 19.0799172 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 12/12/2016 IE00B6X4BP29 23741 USD 3572468.626 150.4767544 Daily ETP



Boost Copper 3x 12/12/2016 IE00B8JVMZ80 227671 USD 4051680.745 17.7962092 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 12/12/2016 IE00B8KD3F05 19494 USD 2197033.001 112.7030369 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/12/2016 IE00B8VC8061 25199511 USD 29991263.54 1.1901526 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/12/2016 IE00B76BRD76 691132 USD 17446319.72 25.243108 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 12/12/2016 IE00B7XD2195 3621724 USD 16049974.86 4.4315842 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 12/12/2016 IE00B8JG1787 22847 USD 2544923.092 111.3898145 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/12/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2322332.494 51.76729217 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 12/12/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2227094.836 74.48477711 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/12/2016 IE00B94QKC83 21691 GBP 2848344.835 131.3145929 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 12/12/2016 IE00BBGBF313 104400 GBP 6636699.622 63.56991975 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 12/12/2016 IE00B94QKJ52 36099 GBP 5923151.902 164.0807752 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 12/12/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 68463856.2 5953.3788 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 12/12/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 201926835 14957.54333 Daily ETP



Boost Palladium 12/12/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 435196.8354 71.5196114 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 12/12/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 1187699.909 79.3333718 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/12/2016 IE00B94QL251 12807 USD 1199706.834 93.6758674 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/12/2016 IE00B94QKX96 55951 USD 562730.5452 10.0575601 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 12/12/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 147198.9399 86.5876117 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 12/12/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1217023.777 95.8739386 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 12/12/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 469220.1007 72.1766037 Daily ETP



Boost Silver 2x 12/12/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1218198.098 63.793365 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 12/12/2016 IE00B94QL699 31638 USD 1600076.904 50.5745276 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/12/2016 IE00B873CW36 948278 EUR 21363256.74 22.5284745 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/12/2016 IE00B8NB3063 891888 EUR 46228736.06 51.8324454 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/12/2016 IE00BKT09149 12780 EUR 1410501.114 110.3678493 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/12/2016 IE00BKS8QM96 113100 EUR 7163294.904 63.3359408 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/12/2016 IE00BKT09255 5300 EUR 648014.0517 122.2668022 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/12/2016 IE00BKS8QN04 764559 EUR 48907008.03 63.9676049 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/12/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 591985.1988 124.6284629 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/12/2016 IE00BKS8QQ35 115119 GBP 6812116.507 59.1745629 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/12/2016 IE00BKT09032 2500 USD 254360.484 101.7441936 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/12/2016 IE00BKS8QT65 170650 USD 14285775.91 83.7138934 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/12/2016 IE00BLS09N40 543050 EUR 14834577.66 27.3171488 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/12/2016 IE00BLS09P63 169620 EUR 6041644.369 35.6187028 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/12/2016 IE00BLNMQS92 16805 EUR 2936282.469 174.7267164 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/12/2016 IE00BLNMQT00 43300 EUR 1321343.753 30.516022 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 12/12/2016 IE00BVFZGC04 168653 USD 3059222.419 18.1391521 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 12/12/2016 IE00BVFZGF35 18701 USD 1794186.178 95.9406544 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/12/2016 IE00BVFZGG42 57962 USD 2163487.496 37.3259635 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/12/2016 IE00BVFZGH58 27406 USD 1796427.809 65.548705 Short Daily ETP



Boost Brent 12/12/2016 IE00BVFZGD11 244039 USD 4638413.985 19.0068554 Oil ETC



Boost Gold 12/12/2016 IE00BVFZGK87 106308 USD 2562119.115 24.100906 ETC



Boost Natural Gas 12/12/2016 IE00BVFZGL94 43466 USD 1394284.84 32.0775972 ETC



Boost BTP 10Y 5x 12/12/2016 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3039933.158 66.4466264 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 12/12/2016 IE00BYNXPH56 39676 EUR 2416451.957 60.9046264 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 12/12/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2315831.238 87.9340537 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/12/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 236148.6056 110.7119576 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/12/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 156135.213 69.9217255 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/12/2016 IE00BYTYHS72 161516 USD 6539305.383 40.4870439 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/12/2016 IE00BYTYHR65 82887 USD 2519987.095 30.4026819 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/12/2016 IE00BYTYHN28 7500 USD 882021.5535 117.6028738 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/12/2016 IE00BYTYHM11 11000 USD 680681.3167 61.8801197 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 12/12/2016 IE00BYTYHQ58 1112992 USD 4846048.639 4.3540732 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 12/12/2016 IE00BYMB4Q22 22998 EUR 2689607.023 116.9496053 ETP



