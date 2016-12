Die britische Investmentbank Barclays hat RWE mit "Underweight" und einem Kursziel von 11,40 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Da nun die Innogy-Beteiligung rund 70 Prozent des Unternehmenswertes von RWE ausmache, sei der Haupttreiber für das Rumpfgeschäft des Versorgers die konventionelle Stromerzeugung, schrieb Analyst Mark Lewis in einer Studie vom Dienstag. 2017 und 2018 dürften die Gewinne sinken. Zudem lasse sich die Dividende nicht gut prognostizieren und es fehle an Klarheit im Hinblick auf die Unternehmensstrategie./ajx/ck

ISIN: DE0007037129