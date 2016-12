Düsseldorf - In China zeigen die jüngsten Monatsdaten zum Stand der Volkswirtschaft weiter in Richtung einer Erholung, die zunehmend an Stabilität gewinnt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Maßgeblich dafür sei unverändert die Inlandsnachfrage, wobei Investitionen im Vergleich zum Vorjahresmonat im November um 8,8% gestiegen seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...