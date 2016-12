Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Entscheidung der Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) beseitige ein gewisses Risiko für den Dialysebetreiber, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Dienstag. Die Behörde hatte einige Unternehmen der Branche im Verdacht, Kunden gezielt aus dem staatlichen Gesundheitsprogramms zu treiben, um höhere Beiträge erzielen zu können. Daher war eine Untersuchung eingeleitet worden./ag/zb

