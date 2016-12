Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" belassen. Das Kursziel beträgt 7,90 Euro. Die jahrelang von Überkapazitäten gebeutelte Stahlindustrie habe dank chinesischer Produktionskürzungen in diesem Jahr die Erholung eingeleitet, schrieben die Analysten in einer Branchenstudie vom Dienstag. In den Aktienkursen der europäischen Stahlkonzerne seien die China-Marktreformen aber bereits weitgehend eingepreist./edh/zb

