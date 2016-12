Liebe Trader,

über Jahre hinweg befand sich das Wertpapier des Reiseveranstalters TUI in einem langfristigen Abwärtstrend und setzte in 2009 auf ein vorläufiges Tief von 3,24 Euro zurück. Anschließend startete eine deutliche Erholungsbewegung und führte bis Anfang 2011 auf ein Verlaufshoch von 11,05 Euro aufwärts, jedoch kam es zum Ende des gleichen Jahres zu einem erneuten Kursrutsch diesmal auf 3,11 Euro. Glücklicherweise konnte die Aktie anschließend wieder zur Oberseite abdrehen und mit einem dynamischen Kursanstieg über die 2011'er Hoch im Dezember 2013 ausbrechen und somit ein Folgekaufsignal bis 17,92 Euro aufstellen. Hierbei wurde zwar bis Mitte Januar ein mittelfristiger Aufwärtstrend aufgestellt jedoch fiel der Wert zu Beginn dieses Jahres wie ein Stein auf die markante Horizontalunterstützung aus 2011 um 11,05 Euro wieder zurück. In diesem Bereich läuft nun seit Jahresbeginn eine deutliche Stabilisierungsphase der Kursnotierungen ab, die vor wenigen Wochen bereits über einen untergeordneten Abwärtstrend aufwärts reichte. Entscheidend war hierbei jedoch die Trendwende um glatt 10,00 Euro, wodurch der Doppelboden aus 2009 und 2011 charttechnisch nicht negiert, sondern im Gegenteil bestätigt wurde. Zudem macht sich seit Anfang 2016 auch eine inverse SKS-Trendwendeformation zwischen 10,02 und grob 14,15 Euro breit, die mittelfristig auf Sicht der kommenden Jahre sogar für viel größere Kurszuwächse sorgen könnte. Aber auch kurzfristig ergeben sich gute Handels-Chancen oberhalb der Hochs aus der zweiten Jahreshälfte, die bereits jetzt gehandelt werden können.

Da das Wertpapier von TUI im Bereich der Oktoberhochs von 13,07 Euro am Ende der vergangenen Handelswoche eine deutliche Abfuhr erfuhr und zur Unterseite abgedreht ist, muss zunächst noch eine Stabilisierung abgewartet werden. Gelingt es aber im weiteren Verlauf die Vorwochenhochs bei 13,18 Euro nachhaltig zu knacken, dürfte sofortiges Kurspotential an die potentielle Nackenlinie der inversen SKS-Formation um 14,15 Euro freigesetzt werden. Langfristig orientierte Anleger müssen hingegen erst einen Ausbruch über die Nackenlinie abwarten, damit weitere Gewinne zurück an die Hochs aus 2015 um 17,92 Euro folgen können. Im Falle eines kurzfristigen Engagements sollte die Verlustbegrenzung allerdings noch knapp unterhalb der Marke von 12,45 Euro angesetzt werden. Rutscht die Aktie des Reiseveranstalters unerwartet unter den gleitenden Durchschnitt EAM 50 auf Tagesbasis bei aktuell 12,20 Euro ab, wird ein Test der rechten Schulter um 11,35 Euro favorisiert. Spätestens an dieser Stelle muss wieder eine nachhaltige Trendwende gelingen, weil sonst die gesamte Formation seit Jahresbeginn ihre Gültigkeit verlieren könnte.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 13,20 Euro

Kursziel: 14,15 / 14,30 Euro

Stopp: < 12,45 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,75 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tagesachart:



TUI AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12,65 Euro; 13:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

