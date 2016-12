Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index tritt im Dezember auf der Stelle

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland sind im Dezember auf dem Vormonatsstand geblieben. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen betrug erneut 13,8 Punkte, wie das ZEW bekanntgab. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 14,8 vorausgesagt. Der Indexstand liegt weiter deutlich unter seinem langfristigen Mittelwert von 24,0 Punkten.

Deutscher Maschinenbau erwartet 2017 leichtes Wachstum

Der deutsche Maschinenbau erwartet im kommenden Jahr ein leichtes Wachstum. Die Produktion soll 2017 real um 1 Prozent steigen, teilte der Branchenverband VDMA mit und bekräftigte damit frühere Aussagen. Im laufenden Jahr geht der Verband von einer Stagnation aus. Die Produktion im Maschinenbau in Deutschland sank in den ersten zehn Monaten dieses Jahres preisbereinigt um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2012 komme die Produktion damit kaum vom Fleck, konstatierte der Verband.

Tariflöhne 2016 im Schnitt um 2,5 Prozent gestiegen

Tariflöhne und -gehälter sind in diesem Jahr durchschnittlich um 2,5 Prozent gestiegen. Spitzenreiter mit 3,0 Prozent mehr war die chemische Industrie, Schlusslicht das Bankgewerbe mit 1,5 Prozent, wie das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Wegen der niedrigen Inflation in diesem Jahr von rund 0,5 Prozent können viele Beschäftigte "mit einer realen Steigerung der Tarifverdienste von bis zu 2 Prozent rechnen", erklärte WSI-Tarifexperte Reinhard Bispinck.

Italien sollte bei Bankenrettung endlich Klartext reden

Die Rettung der in Schieflage geratenen drittgrößten Bank Italiens - Monte dei Paschi (MPS) - steht auf der Kippe. Unklar ist, ob die EU doch noch einlenkt und inwiefern die Zentralregierung in Rom Kleinanleger schützt. Um diese Schlüsselpunkte dreht sich die Krise um die MPS jetzt, wo Italiens Finanzminister seine Bereitschaft zur Rettung der MPS unterstrichen hat.

Gentiloni: Italiens Regierung bereit zum Schutz von Sparern

Italiens neuer Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat bei seiner ersten Rede vor dem Parlament die Bereitschaft seiner Regierung bekundet, die Ersparnisse der Bürger zu garantieren. Zugleich versuchte Gentiloni das Vertrauen der Investoren in den Bankensektor des Landes zu stärken. Das Bankensystem sei "solide", sagte der sozialdemokratische Politiker.

IEA: Ölmärkte dürften bessere Balance finden

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) geht davon aus, dass die globalen Ölmärkte nach dem Drosselungsbeschluss wichtiger Ölländer in der ersten Hälfte des kommenden Jahres in eine bessere Balance finden. Allerdings habe die Förderung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) im November auf einem Rekordniveau gelegen, was die Umsetzung des Beschlusses erschwere.

Banken fragen 1,0 Milliarde Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 36,8 nach 35,8 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 76 (Vorwoche: 77) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 1,0 Milliarde Euro mehr Liquidität.

Fed muss sich auf eine veränderte Welt einstellen

Die Märkte haken eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed in dieser Woche als reine Selbstverständlichkeit bereits ab. Nunmehr lautet die entscheidende Frage: Wie aggressiv wird die Fed im kommenden Jahr agieren? Diese Fragestellung ist aber genau so unergründlich wie noch vor einem Monat.

Merkel und Hollande wollen Sanktionen gegen Russland verlängern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Francois Hollande wollen die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts fortschreiben. "Es wird nötig sein, die Sanktionen gegen Russland noch einmal zu verlängern", sagte Merkel am Dienstag in Berlin vor einer gemeinsamen Konferenz zur Digitalisierung.

Union warnt vor Putins Einfluss auf Merkels Wahlchancen

Bei den großen Bundestagsparteien verstärkt sich die Furcht vor russischer Propaganda und heimlicher Einflussnahme auf den Bundestagswahlkampf. "Ich halte das für eine große Bedrohung der Demokratie", erklärte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer in Berlin. Der CDU-Politiker äußerte die Befürchtung, Moskau könnte gezielt für eine Niederlage von Kanzlerin Angela Merkel bei der Bundestagswahl im September 2017 sorgen.

Gabriel bezeichnet Datenschutz als Auslaufmodell

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hält das deutsche Datenschutzmodell für aus der Zeit gefallen. Heutzutage müsse es um Datensouveränität gehen und nicht mehr um die möglichst große Vermeidung von Daten, sagte Gabriel zum Auftakt einer deutsch-französischen Konferenz zur Digitalwirtschaft am Dienstag in Berlin.

Kabinett will bessere Bedingungen für Immobilienkredite

Das Bundeskabinett will möglicherweise schon kommende Woche Änderungen an den Bedingungen für Immobilienkredite auf den Weg bringen, die das Bundesfinanz- und das Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerium (BMJV) vereinbart haben. "Wir haben uns mit dem BMJV darauf verständigt, gesetzliche Klarstellungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie vorzunehmen", sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums.

Österreich bekräftigt Drohung mit Blockade von Türkei-Erklärung der EU

Österreich hat seine Drohung bekräftigt, eine Erklärung der EU zur Zukunft der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu verhindern. Wenn das auch vom Europaparlament geforderte Einfrieren der Gespräche nicht in den Schlussfolgerungen stehe, "dann werden wir die Ratsschlussfolgerungen blockieren", sagte der österreichische Außenminister Sebastian Kurz am Dienstag beim Treffen der Europaminister in Brüssel.

Trump ernennt Exxon-Mobil-Chef Rex Tillerson zum Außenminister

Der designierte US-Präsident Donald Trump will den Chef des Energiekonzerns Exxon Mobil, Rex Tillerson, zum künftigen Außenminister der USA machen. Trump verkündete am Dienstag in einer Erklärung die Nominierung des Industriellen, der seit 2004 an der Spitze des texanischen Ölriesen steht. Der 64-jährige Tillerson unterhält enge geschäftliche Verbindungen zu Russland.

Trump will als Präsident keine neuen unternehmerischen "Deals" abschließen

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat für die Dauer seiner Amtszeit in Aussicht gestellt, für sein privates Wirtschaftsimperium "keine neuen Deals" abzuschließen. Seine Söhne Donald junior und Eric würden "mit Managern" zusammen die Geschäfte des Firmenkonglomerats steuern, teilte Trump am Montag (Ortszeit) in einer Serie von Twitter-Kurzbotschaften mit.

Italien/Industrieproduktion Okt unverändert gg Vm, +1,3% gg Vj

Italien/Industrieproduktion Okt PROG: +0,3% gg Vm, +1,5% gg Vj

Spanien Verbraucherpreise Nov +0,7% (Okt: +0,7%) gg Vj

Spanien HVPI Nov +0,5% (Okt: +0,5%) gg Vj

Portugal Verbraucherpreise Nov -0,5% gg Vm, +0,6% gg Vj

Portugal HVPI Nov -1,0% gg Vm, +0,5% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Nov +0,2% gg Vm; +1,2% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Nov PROG: +0,1% gg Vm; +1,1% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Nov +0,2% gg Vm; +1,4% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) Nov unverändert gg Vm; +2,3% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Nov -1,1% gg Vm; +12,9% gg Vj

Schweden Nov Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Schweden Nov Verbraucherpreise PROGNOSE: unverändert gg Vormonat

Schweden Nov Verbraucherpreise +1,4% gg Vorjahr

Schweden Nov Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,4% gg Vorjahr

Brasilien Einzelhandelsumsatz Okt -0,8% gg Vm; -8,2% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2016 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.