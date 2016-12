Mannheim - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland bleiben im Dezember 2016 unverändert zum Vormonat, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgen Pressemeldung: Der Index liegt also bei 13,8 Punkten (langfristiger Mittelwert: 24,0 Punkte).

