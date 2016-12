Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW nach jüngsten Absatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Anstiegen in Europa und Asien stünden bei dem Autobauer rückläufige Autoverkäufe in den USA gegenüber, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Dienstag. BMW leide im umkämpften Fahrzeugmarkt der Vereinigten Staaten weiterhin unter dem Fehlen neuer Modelle./tih/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0072 2016-12-13/14:07

ISIN: DE0005190003