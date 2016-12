Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach den jüngsten Absatzzahlen der Tochter Audi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Die Absätze der Premium-Marke in Frankreich und Großbritannien hätten im November zum regional stärksten Wachstum in Europa geführt, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Dienstag. Profitiert habe Audi vor allem vom neuen A5-Modell und der anhaltend hohen Nachfrage nach dem A4./tih/ajx

