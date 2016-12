PNE Wind hat nach Meinung von SMC-Research mit dem Verkauf eines Windparkportfolios zu einem Enterprise Value von 330 Mio. Euro einen großen Erfolg erzielt, der im laufenden Jahr zu einem Gewinnsprung führen werde. Die Aktie werde dennoch von der Unsicherheit belastet, welche Resultate im nächsten Jahr in Märkten mit Auktionssystemen erzielbar seien. Die Analysten werten den Titel weiter als spekulativen Kauf.

Der zentrale Pfeiler für die Prognose des Managements, die ein EBIT von bis zu 100 Mio. Euro im laufenden Jahr vorsehe, sei nach Darstellung von SMC-Research der Verkauf von 80 Prozent der Anteile an einem seit 2014 aufgebauten Windparkportfolio gewesen. In den letzten zwei Jahren hätte PNE Wind Anlagen mit einer installierten Leistung von 142 MW (davon würden sich noch 6 MW im Bau befinden) in einer Portfoliogesellschaft gebündelt. Nun habe mit einem Fonds von Allianz Global Investors ein renommierter Käufer für die Anteile gewonnen werden können. Der vertraglich fixierte Enterprise Value des Investmentvehikels liege bei 330 Mio. Euro, damit konnten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen werden.

Die Zahlung werde noch in diesem Jahr erfolgen, wenn die kartellrechtliche Prüfung erfolgreich abgeschlossen werden könne. Der Fonds habe sich darüber hinaus eine Option auf ein 10 MW-Projekt gesichert, das sich noch im Genehmigungsprozess befinde. Ob PNE Wind die Marke von 100 Mio. Euro EBIT erreiche oder letztlich sogar übertreffe, würde noch vom Verkauf kleinerer Objekte abhängen, das Researchhaus bleibt vorerst bei seiner Schätzung von 92,5 Mio. Euro.

Mit dem Abschluss des Verkaufs der Anteile an dem Windparkportfolio werde PNE Wind einen kräftigen Gewinnsprung schaffen und die Jahresprognose in etwa erfüllen - aus Sicht von SMC-Research ein bemerkenswerter Erfolg. Trotzdem habe die Aktie auf die Nachricht kaum reagiert. Das spiegele die Unsicherheit im Markt wider, welche Resultate die Gesellschaft ab 2017 in Märkten mit Auktionssystemen - dieses werde nun auch in Deutschland eingeführt - erzielen könne. Die Analysten gehen davon aus, dass PNE Wind auch im neuen Regulierungsrahmen rentabel Projekte entwickeln werde und heben das Kursziel für die Aktie nach dem großen Erfolg von 2,45 auf 2,60 Euro an, das Urteil bleibe "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-13-SMC-Comment-PNE-Wind_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.