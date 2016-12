NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer Verschnaufpause zum Wochenstart hat die Wall Street ihre Rekordrally am Dienstag fortgesetzt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,33 Prozent auf 19 860,81 Punkte. Die Marke von 20 000 Punkten rückt immer näher.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 2267,11 Zähler nach oben und der technologiewertelastige Nasdaq 100 rückte um 1,46 Prozent auf 4945,616 Punkte vor. Alle drei Indizes erklommen im Verlauf Bestmarken.

Die Trump-Rally der vergangenen Wochen werde nun auch noch durch die jüngst gestiegenen Ölpreise unterstützt, welche der Energiebranche unter die Arme griffen, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Mit Trump-Rally wird gemeinhin der Schwung bezeichnet, den der US-Aktienmarkt infolge des Sieges des Immobilienmagnaten beim Rennen um die US-Präsidentschaft erhielt. Der Überraschungssieger hatte im Wahlkampf unter anderem ein umfangreiches Konjunkturprogramm angekündigt.

Im Fokus steht in der laufenden Woche aber insbesondere die US-Notenbank Fed. Da eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte am Mittwoch im Grunde als ausgemachte Sache gilt, werden die Anleger vor allem auf Aussagen zum künftigen Kurs der Währungshüter achten. Sollte die Fed eine schnellere Straffung als erwartet in Aussicht stellen, könnte das die Investoren verschrecken, erklärte Erlam. Dafür könnten schon Hinweise auf drei oder vier weitere Zinsschritte im Jahr 2017 ausreichen.

Favorit im Dow Jones waren am Dienstag die Aktien des Sportwarenherstellers Nike, die ihre Erholung mit einem Plus von 2,33 Prozent fortsetzten.

Der designierte US-Präsident Donald Trump arbeitet unterdessen weiter an der Aufstellung seiner Regierungsmannschaft und will den Vorstandschef des Ölkonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson, zum Außenminister machen. Die Papiere, die jüngst stark vom Ölpreisanstieg profitiert hatten, verteuerten sich am Dienstag um 0,53 Prozent.

Für die Anteilsscheine des Saatgutkonzerns Monsanto ging es um 0,20 Prozent nach oben, nachdem die Aktionäre wie erwartet der geplanten Rekordübernahme durch Bayer zustimmt hatten.

Daneben rückte der Mischkonzern 3M in den Blick. Das Unternehmen traut sich für das kommende Jahr wieder Wachstum zu. Den Anlegern reichte das auf den ersten Blick nicht. Der Kurs fiel um 0,64 Prozent./mis/enl

