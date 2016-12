Bern (awp/sda) - Finanzminister Ueli Maurer und sein deutscher Amtskollege Wolfgang Schäuble haben in Berlin die Umsetzung des automatischen Informationsaustausches in Steuersachen (AIA) zwischen der Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten besprochen. Dieser tritt ab 2017 in Kraft und wird ab 2018 zum Austausch von Steuerdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...